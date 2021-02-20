Останкинская башня включит зеленую подсветку в День защитника Отечества

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к1 Карта всех событий

Поздравительная открытка появится на медиафасаде Останкинской башни ко Дню защитника Отечества. В этот день телебашня будет окрашена в темно-зеленый цвет. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Помимо этого, на одном из экранов медиафасада москвичи увидят фразу из популярного художественного телефильма «Офицеры»: «Есть такая профессия — Родину защищать!».

Так Останкинская башня поздравит жителей столицы и гостей города с праздником, передает ТАСС.

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