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Свыше половины россиян заявили, что хотят больше государственных праздников
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Свыше половины россиян заявили, что хотят больше государственных праздников

Елена Фролова

Общество

Россияне рассказали, хотели бы они больше государственных праздников. Результаты соответствующего опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, оказались в распоряжении RT.

Выяснилось, что более половины опрошенных (54 процента) заявили, что хотели бы больше праздников и оплачиваемых выходных дней. Против увеличения числа государственных праздников высказались 29 процентов респондентов.

Причем среди сторонников государственных праздников преимущественно оказались женщины: 57 процентов. Мужчин, которые поддержали бы эту инициативу, — 51 процент опрошенных.

Также отмечается, что чем старше россияне, тем меньше они поддерживают увеличение количества нерабочих дней в году. Всего в исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек из всех регионов России.

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