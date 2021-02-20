Свыше половины россиян заявили, что хотят больше государственных праздников

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Россияне рассказали, хотели бы они больше государственных праздников. Результаты соответствующего опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, оказались в распоряжении RT.

Выяснилось, что более половины опрошенных (54 процента) заявили, что хотели бы больше праздников и оплачиваемых выходных дней. Против увеличения числа государственных праздников высказались 29 процентов респондентов.

Причем среди сторонников государственных праздников преимущественно оказались женщины: 57 процентов. Мужчин, которые поддержали бы эту инициативу, — 51 процент опрошенных.

Также отмечается, что чем старше россияне, тем меньше они поддерживают увеличение количества нерабочих дней в году. Всего в исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек из всех регионов России.

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