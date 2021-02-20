Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Праздничные мероприятия пройдут в столичном парке «Остров Мечты» 23 февраля
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Праздничные мероприятия пройдут в столичном парке «Остров Мечты» 23 февраля

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, проспект Андропова, 1 Карта всех событий

Скоростным поеданием хинкали и бургеров, а также выполнением плана ГТО отметят День защитника Отечества в парке «Остров Мечты» в Москве. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе парка.

Горожан 23 февраля ожидают веселые игры и конкурсы. Кроме того, для них выступят музыкальные коллективы. Вход в парк свободный.

Мероприятие начнется в 12:00 и продолжится до 20:00. В течение дня гости смогут пройти шуточную программу физкультурной подготовки, также посетителей ожидают разнообразные командные и индивидуальные конкурсы на логику, внимательность и сообразительность, передает РИА Новости.

Читайте также: Останкинская башня включит зеленую подсветку в День защитника Отечества

праздникмероприятияпарк «Остров Мечты»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте