Праздничные мероприятия пройдут в столичном парке «Остров Мечты» 23 февраля

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проспект Андропова, 1 Карта всех событий

Скоростным поеданием хинкали и бургеров, а также выполнением плана ГТО отметят День защитника Отечества в парке «Остров Мечты» в Москве. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе парка.

Горожан 23 февраля ожидают веселые игры и конкурсы. Кроме того, для них выступят музыкальные коллективы. Вход в парк свободный.

Мероприятие начнется в 12:00 и продолжится до 20:00. В течение дня гости смогут пройти шуточную программу физкультурной подготовки, также посетителей ожидают разнообразные командные и индивидуальные конкурсы на логику, внимательность и сообразительность, передает РИА Новости.

Читайте также: Останкинская башня включит зеленую подсветку в День защитника Отечества