Москвичам пообещали один из самых морозных дней с начала зимы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В праздники москвичей и жителей области ждут морозы. О предстоящем похолодании «Вечерней Москве» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Погода в праздничные дни будет очень разной. Сегодня, в субботу, 20 февраля, на погоду столичного региона начнет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, приближающийся с северо-запада. Будет облачно, в первой половине дня — местами с прояснением. Пройдет небольшой снег. Температура повысится до минус 8–10 градусов, — пообещал синоптик.

В воскресенье, 21 февраля, влияние теплого фронта усилится. Столица и ее окрестности окажутся в теплом секторе циклона. Впервые за долгое время температурный фон приблизится к климатической норме. Согласно прогнозу «Фобоса», будет облачно, временами пройдет снег. Ночью в Москве минус 12–14 градусов, в Подмосковье — минус 11–16. Днем в городе минус 5–7 градусов, в области — минус 4–9.

С понедельника, 22 февраля, циклон продолжит путь на юго-восток, в его тыловой части к берегам Москвы-реки начнут поступать более холодные воздушные массы. Погода ожидается облачная, днем — с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью в столице 14–16 мороза, в области — минус 13–18. Днем в Москве минус 10–12 градусов, в области — минус 9–14.

По словам Леуса, в праздничный день, 23 февраля, над столицей будет господствовать гребень арктического антициклона.

— Переменная облачность, сухо, без осадков. Морозы окрепнут. Это будет один из самых морозных дней с начала зимы. Ночью минус 23–25 градусов в Москве, минус 22–27 — в области. Местами мороз до минус 32 градусов. Днем в столице минус 15–17 градусов, в Подмосковье — минус 14–19, — спрогнозировал собеседник «ВМ».

Он предупредил, что в первый рабочий день, 24 февраля, в среду, морозы ослабнут. Идет новая порция осадков. Очередной циклон с северо-запада принесет облака и снег. Ночью в Москве минус 19–21 градус, в области — минус 18–23; днем — минус 12–14 градусов в столице и минус 11–16 в Подмосковье.

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