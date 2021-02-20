Около двух килограммов наркотиков изъяли у пенсионерки и ее дочери в Подмосковье

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В Подольске у пенсионерки и ее дочери изъяли около двух килограммов марихуаны. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Полиция задержала двух жительниц Львовского микрорайона Подольска за попытку сбыта наркотических веществ. Одна из женщин 49 лет пыталась реализовать покупателю два свертка с марихуаной. По словам задержанной, она взяла наркотические вещества у своей пожилой матери.

— Злоумышленница пояснила, что в свертках находится марихуана, которую она взяла для реализации у своей 70-летней матери. В ходе осмотра жилища пенсионерки обнаружены и изъяты 2 целлофановых пакета, 80бумажных свертков, 2 пластиковые банки и зип-пакет с аналогичным содержимым, — пояснила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

Специалисты провели экспертизу и выяснили, что в свертках содержалось наркотическое вещество каннабис, который также называют марихуаной, массой порядка двух килограммов.

Против женщин возбудили два уголовных дела. Пожилая жительница Подольска находится под домашним арестом, а ее дочь заключена под стражу, уточнили в ведомстве.

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