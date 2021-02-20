Около 200 прыгунов поучаствуют в фестивале прыжков с шестом в Москве 21 февраля

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Лужники, 24с3 Карта всех событий

Примерно 200 человек примут участие во Всероссийском фестиваль прыжков с шестом на Малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники», который пройдет 21 февраля. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили организаторы мероприятия.

Уточняется, что фестиваль пройдет в столице уже второй раз. В мероприятии будут участвовать спортсмены из Москвы и Подмосковья, Кирова, Челябинска, Копейска, Казани, Екатеринбурга, Омска, Ростова, Краснодара, Белгорода, Ярославля, Иркутска и Санкт-Петербурга.

Фестиваль состоится в воскресенье, 21 февраля, с 10:30 до 20:00 на Малой спортивной арене «Лужников» по адресу Лужники, дом 24, строение 3. Вход будет свободным, передает агентство городских новостей «Москва».

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