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«Неужели голый?»: Максим Галкин заинтриговал фанатов провокационным видео
Фото: Youtube / ТО Gazgolder

«Неужели голый?»: Максим Галкин заинтриговал фанатов провокационным видео

Анастасия Колоскова

Звезды

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в соцсетях видеоролик, который удивил и заинтриговал его подписчиков.

Так, на видео «черный человек», стоящий в проеме высокого окна, исполняет в оперной манере хит немецкой метал-группы Rammstein. В том, что за кадром звучит голос самого Галкина, сомневаться не приходится. Однако кто стал героем ролика, сложно понять, так как видео снято в темном помещении против света, падающего из окна.

Некоторые подписчики звезды предположили, что по фигуре мужчина не похож на Галкина, другие засомневались — не предстал ли он перед публикой голым.

«Можно было б и одеться перед выступлением»; «Неужели голый?»; «По голосу — точно, но фигура не та. Мне кажется, или он в женских сапогах и голый»; «Бэтмен — не меньше», — поделились впечатлениями от увиденного фолловеры в комментариях.

Однако позднее шоумен сам раскрыл секрет съемки данного ролика в следующей публикации. Выяснилось, что на видео запечатлен именно он. Галкин был одет в темный гидрокостюм. На голову юморист надел корону.

— Специально для тех, кто решил, что в предыдущем видео я голый, — написал Галкин.

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Максим Галкинопубликовано видеопесня
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