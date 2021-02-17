«Больше не могла»: Меньшова рассказала, почему ушла из программы с Галкиным

Юлия Меньшова отметила, что у нее хорошие отношения с Максимом Галкиным / Фото: Youtube / Agata Muceniece

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала, почему ей пришлось уйти из программы «Сегодня вечером» на Первом канале, которую они вели вместе с юмористом Максимом Галкиным. Она отметила, что у них с коллегой были прекрасные отношения, но они просто очень разные люди. Артистке не нравилась самая концепция передачи, и она не смогла там долго работать.

— Я человек заточенный на смыслы, мне без них тяжело. А Максим умеет создать атмосферу из ничего. Этим мы с ним очень не похожи, поэтому нам было сложновато работать. Проблема в «Сегодня вечером» была не в Максиме, а в редакции, которая занималась производством программы. Мне не подходили способы, с помощью которых добивались рейтинги. Я пыталась это в себе преодолеть, но через полтора года ушла, больше не могла так, — рассказала Меньшова в интервью на Youtube-канале.

Она добавила, что редакция передачи при монтаже часто вырезала ее. Поэтому в программе выглядело так, что актриса почти всегда молчит, а ведет выпуск один Галкин.

Также Меньшова отметила, что все артисты эстрады привыкли брать все внимание себе, поэтому юморист всегда старался играть первую скрипку в программе.

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