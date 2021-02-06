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«Радости не бывает много»: Юлия Меньшова раскритиковала расхожий житейский совет
Фото: instagram.com/juliavmenshova

«Радости не бывает много»: Юлия Меньшова раскритиковала расхожий житейский совет

Татьяна Плотникова

Звезды

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова критически высказалась о народном выражении, которое призывает меньше смеяться, иначе «завтра плакать будешь».

Как написала звезда в своем Instagram, она не стала бы воспринимать этот «невинный житейский совет» как нечто безобидное. Меньшова выразила мнение, что появление данного выражения стало следствием тяжелой жизни военного поколения, которое выработало для себя запрет на радость и удовольствия.

Меньшова призвала не следовать совету «не смейся так много, завтра плакать будешь», поскольку «радости не бывает много или мало», а «хорошее настроение — вполне себе ценность».

В комментариях подписчики Меньшовой поделились своими мнениями относительно пресловутой «народной мудрости», а также рассказали, какие еще «житейские советы» вызывают у них недоумение или неприятие.

Ранее Юлия Меньшова объяснила, что для нее значит зависть.

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