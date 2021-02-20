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«Не будет служебных романов»: Карен Шахназаров назвал минусы удаленки
Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Не будет служебных романов»: Карен Шахназаров назвал минусы удаленки

Елена Фролова

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Кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров перечислил минусы дистанционного формата работы. Об этом сообщает НСН.

— Понимаю, что многие привыкают к этому и находят какие-то свои положительные моменты. Но я могу себе представить, что происходит с человеком, который постоянно находится на онлайн-работе, — отметил Карен Шахназаров.

По его мнению, работники на удаленке считают, что можно не одеваться или даже не мыться.

— Можно постоянно есть, разговаривать не с кем, служебных романов заводить тоже ни к чему, участвовать в вечеринках с сотрудниками тоже не приходится, — добавил кинорежиссер.

В результате, по его словам, тихое существование приводит к «появлению необъятного существа, неряшливого, потерявшегося в мире». Поэтому он надеется, что пандемия будет побеждена, а люди вернутся к нормальной жизни.

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Карен Шахназаровудаленкарежим работы
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