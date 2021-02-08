Трудный выход: почему москвичам понравилось работать дистанционно

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Столица постепенно возвращается к нормальному ритму жизни. Требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим теперь носит исключительно рекомендательный характер, и многие горожане уже сейчас в прямом смысле начинают выходить на работу. Однако, как показывает недавний опрос электронного сервиса по поиску работы, вернуться к прежним условиям труда большинство жителей столицы не готовы.

Старинная мудрость, что нет ничего более постоянного, чем временное, похоже, на этот раз сыграло с обществом злую шутку. Пандемия, рухнувшая на голову миру, заставила перекраивать привычки, менять образ жизни и резко адаптироваться к новой реальности, о которой мы все имели очень поверхностное представление. Теории, прогнозы, предсказания и даже пророчества заставляли растерянно озираться в ожидании, что будет дальше. «Дальше», понятно, многим не слишком понравилось: вспомните, сколько возмущений было по поводу якобы нарушения чьих-то прав и свобод из-за указаний носить те же маски и перчатки в общественных местах. А уж когда на повестку дня встал вопрос о самоизоляции, дистанционном обучении и работе удаленно, в онлайне тут же прокатилась волна протестов.

Впрочем, разум восторжествовал: в апреле минувшего года подавляющее большинство граждан страны все-таки согласились потерпеть неудобства, понимая, что подобные ограничения — необходимая мера в условиях коронавируса.

— Как наш организм стремится к гомеостазу, так и человеческая психика по природе предпочитает стабильность и предсказуемость, — объясняет кандидат психологических наук Илья Суровцев. — Сначала многие ограничительные меры воспринимали в штыки просто потому, что не понимали уровень опасности, серьезность ситуации. А это важный фактор восприятия. Но пришлось приспосабливаться.

И снова сомнения: нужно ли так жестко, обязательно? Отрицание нового связано с генетически заложенным в нас инстинктом самосохранения. Неизвестность пугает. А ее принятие приходит после определенного опыта. Вот он-то и показал, что в новых условиях есть не только минусы, но и очевидные плюсы. К хорошему, как известно, привыкаешь быстро.

Точку недоверия мы и правда прошли довольно быстро. И уже в мае смирились со временными мерами ограничений. Хотя привыкали с трудом: дети — к учебе дистанционно, взрослые — к работе на дому. По статистике, число работающих удаленно россиян во время пандемии возросло в восемь раз, около трети граждан оказались в таких условиях труда впервые.

За очень короткое время дистанционная форма работы из футуристической версии превратилась в действительность. Но если в мае 2020 года, согласно данным ВЦИОМа, совершенно либо в значительной степени недоволен удаленной работой был 61 процент респондентов, то на днях исследовательский центр известного портала по поиску работы обнародовал результаты опроса, согласно которому больше половины москвичей заявили о нежелании возвращаться с удаленки в офисы.

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Плюсы и минусы

Очевидные минусы, всплывшие уже через пару недель работы на дому, россияне охотно перечисляли во время множества опросов самых разных социологических центров и исследовательских кампаний. В мае 2020 года треть респондентов волновались, что не смогут дистанционно организовать переговоры с клиентами и партнерами. Еще 15 процентов жаловались, что в домашних условиях не могут сосредоточиться на работе. 18 процентов отмечали увеличение объема работ и ненормированный график. К лету список претензий пополнился невозможностью уехать отдыхать. Жаловались и на производительность труда: 6 процентов отмечали, что ее снижают разнообразные отвлекающие факторы, возникающие на удаленке; среди них — перебои с интернетом или его плохое качество, отсутствие дома необходимой оргтехники. Раздражал людей и рост трат на электроэнергию.

Порядка 5 процентов работающих дистанционно не смогли обеспечить себе дома удобное рабочее место, а 4 процента «удаленных» переживали из-за нехватки общения с коллегами и даже с начальством. Интересно: мужчины на рост загруженности по работе жаловались реже женщин (15 процентов против 22). Больше всего желающих ходить на работу оказалось именно среди мужчин (69 процентов). А 19 процентов представительниц прекрасного пола, участвовавших в опросе, заявили, что, несмотря на возникшие у них дополнительные трудности при совмещении рабочих и бытовых забот, хотели бы продолжить трудиться на дому, независимо от обстоятельств.

Кстати, москвичи дистанционку особенно полюбили. Среди ее плюсов горожане чаще всего отмечали экономию времени на дорогу, а также возможность вести переговоры с партнерами в режиме онлайн. Порядка 67 процентов опрошенных планируют продолжить эту практику и по возвращении в офисы. А что касается переработок, то для многих жителей мегаполиса они были не в новинку. «Я и до пандемии работал сверх нормы», — заявляют москвичи.

— Начальство от меня требует прежде всего результат, — говорит риелтор Антон Горячев. — Я и раньше в офисе не сидел. Но по правилам фирмы в 9 утра каждый будний день должен был явиться в офис, чтобы руководство знало, что я на работе. Исключения были возможны, если только проведение сделок или показ квартир были назначены на утро. Но после этого я все равно должен был вернуться на рабочее место и принимать звонки клиентов. На свой мобильный, между прочим! Вынужденная дистанционка доказала то, о чем мы постоянно твердили руководству: разницы, где я нахожусь, нет! Главное — работаю, это в моих же интересах. И как я перерабатывал, так и сейчас кручусь по 10, а то и 12 часов в сутки. Сейчас даже больше: все боятся сокращений, поэтому пашут как проклятые.

«Среди москвичей, переведенных на дистанционную работу в пандемию, сегодня лишь 3 из 10 мечтают вновь ходить на работу, а 52 процента хотят остаться на удаленке навсегда», — говорится в недавнем исследовании одной рекрутинговой компании. Женщины при этом по-прежнему чаще хотят продолжать работать в режиме хоум-офиса, чем мужчины.

— Женщины быстро поняли, что, сидя дома, можно параллельно с выполнением служебных обязанностей и за детьми присмотреть, и домашние дела переделать, — говорит психолог Людмила Федотова. — В столице нет тех проблем с интернетом, которые испытывают жители глубинки. А вот дорога в офис многих выматывает так, что один лишь этот фактор может перевесить в пользу дистанционки. Вот многие сегодня и задаются вопросом: зачем ходить в офис, если можно работать дома.

Начальник не спешит

Плюсы дистанционной работы оценили и работодатели. По данным исследования, проведенного в январе этого года одной из информационных компаний, 44 процента крупных российских организаций планируют оставить часть работников на удаленке и после окончания пандемии. Еще 41 процент фирм предполагают ввести для сотрудников гибкий график посещения офиса, а около 7 процентов намерены перевести на удаленный формат весь персонал.

В столице ситуация такова: по состоянию на январь 2021 года более 30 процентов работников трудились дистанционно только в 32 процентах московских компаний. Еще у 28 процентов предприятий на дому работали 20–30 процентов сотрудников. После отмены ограничений лишь 25 процентов столичных компаний решили вернуть сотрудников на работу в офис, 32 процента пока планируют оставить всех «дистанционщиков» трудиться дома, а 34 процента вернут в офисы только часть персонала.

— То, что работодатели пока не спешат возвращать с дистанционки своих сотрудников, вполне понятно, — говорит экономист Андрей Демин. — В Москве аренда помещений стоит дорого. Руководители поняли, что могут существенно сэкономить на оплате квадратных метров, а заодно и на электричестве, амортизации оргтехники… Но идут на это, как показывает практика, в тех организациях, где коллективы давно сформировались, а работа четко отлажена. Важна и готовность подавляющего числа специалистов пользоваться информационными технологиями в режиме онлайн. Но тут возник серьезный минус, который, по мнению экспертов, в ближайшем будущем может изменить настрой работодателей.

«События 2020 года пагубно сказались на мотивации 49,4 процента сотрудников российских компаний», — заявили недавно аналитики столичной консалтинговой компании. Отсутствие контроля со стороны начальства для многих сотрудников оказалось негативным фактором, прежде положительно влиявшим на их мотивацию и работоспособность, — считают аналитики. И сегодня около 24 процентов руководителей предприятий, продолжающих сохранять дистанционную систему работы, заявили о намерении усилить контроль за сотрудниками.

Вопрос адаптации

Но рано или поздно к нормальной, доковидной системе труда возвращаться придется.

— Очень не хочу возвращаться в офис, — признается бухгалтер Татьяна Лапина. — Все программы, онлайн-связь я освоила. По коллегам не скучаю, общаться нам было некогда. Комнатка в нашей бухгалтерии маленькая, летом там духота. Прививку я не сделала, у меня куча хронических заболеваний, осторожничаю. И как мне быть? Заразиться-то не хочется...

Подобную проблему — кого настоятельно отправлять в офис, а кому разрешать продолжать трудовые будни дома — работодателям придется решать не спеша, учитывая интересы каждого сотрудника. Ведь, уверены психологи, трудности привыкания к особенностям труда в офисе будут испытывать практически все.

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— Ультимативное требование вернуться прямо завтра на работу в офис будет огромной ошибкой работодателя, — полагает консультант по подготовке персонала Олег Сивцев. — Не нужны никому стрессы. Людям нужно дать возможность и психологически, и физически привыкнуть к уже новым для них обстоятельствам.

Работодателям, думаю, предстоит жаркая пора переговоров, выяснения обстоятельств, опросы сотрудников, как им было бы комфортнее и удобнее трудиться в дальнейшем. Такт и мудрость в решении этих вопросов уж точно не помешают.

Но и самим сотрудникам после почти годового «заточения» в четырех стенах подготовиться к очередным переменам стоит заранее. Уверенность в том, что возвращение в офис не станет проблемой, сегодня высказывают лишь 29 процентов граждан трудоспособного возраста.

— Нужно понимать, что в офис вернутся люди, имеющие разное отношение к ковиду вообще, — говорит психолог. — Одни не верят в его опасность, другие, напротив, страшатся болезни до паранойи. Эти два «лагеря», думаю, будут испытывать проблемы в коммуникации. И к такому развитию событий себя стоит подготовить. Для начала — понять, что, если вы готовы бросаться в объятия коллег после долгой разлуки, не стоит обижаться в том случае, когда некоторые предпочтут при общении соблюдать определенную дистанцию. Вообще привыкать заново нужно будет буквально ко всему: от раннего подъема до организации труда. Обострится и конкуренция. В пандемию многим предприятиям пришлось сократить штат. Опасения, связанные с возможными увольнениями, тоже негативно скажутся на общем эмоциональном настроении в коллективах.

С чего начать

Прежде всего — стоит наладить режим. По статистике, время, которое обычно уходит на дорогу до места работы (а в столице это в среднем 1–1,5 часа), на удаленке большинство отдавало сну. Ну и допоздна засиживались, конечно.

— Перестроить график «подъема и отбоя» за один день невозможно, — говорит физиолог Елена Дорошина. — Вечером заснуть так же сложно, как утром встать с постели. Чтобы убедить организм засыпать к нужному часу, заставьте себя вставать в одно и то же время, даже если поначалу придется немного недосыпать. Но днем дремать нельзя! Через пару дней режим придет в норму, ваши биологические часы настроятся на функционирование по определенному графику. Кстати, если вы мало двигались во время работы дома, стоит включить в свой обязательный режим зарядку. Отвыкшие от физической нагрузки мышцы дадут о себе знать уже в тот момент, когда вы доберетесь на общественном транспорте до своего офиса.

Не советуют эксперты пытаться совершить трудовые подвиги в первые дни перехода с дистанционной работы.

— Начинайте с самой привычной работы, — рекомендует психолог Людмила Федотова. — А лучше сначала обустройте по-новому рабочее место. Возможно, сидя дома, вы нашли какие-то более удобные варианты расположения на рабочем столе необходимых вам предметов. Сделайте так, как комфортнее! Все плюсы по организации труда, обнаруженные на дистанционке, имеет смысл хоть частично внедрить и в работу в офисе. Это касается и онлайн-совещаний, переговоров. Предложите руководству варианты из карантинного опыта, которые, на ваш взгляд, улучшат производительность.

Немаловажно наладить и режим питания. Сидя дома, перехватывать бутербродики, запивая их кофе или чаем, было легко и удобно. В офисе, особенно если вы работаете с клиентами, это вряд ли получится. Не говоря о том, что полноценно завтракать, обедать и ужинать полезнее, чем перекусывать в течение дня без остановки.

…На то, чтобы вернуть жизнь в привычное русло, по оценке специалистов, работающим в среднем понадобится пара недель. Примечательно: большинство экспертов в один голос утверждают, что быстрее справятся с адаптацией возвращения в офисы те, кто любит свою работу и в принципе не воспринимает ее как тяжкую обязанность.

ЦИТАТА

Николай Бурденко (1876-1946), русский хирург, организатор здравоохранения:

— Иногда мне кажется, что труд вырабатывает какие-нибудь особые гормоны, повышающие жизненный импульс.

ЦИФРА

1,22 миллиона москвичей работали удаленно во время ограничительных мер, связанных с пандемией.

ПО ЗАКОНУ

В России с 1 января вступил в силу закон о дистанционной работе, ее выполнение теперь может предусматриваться трудовым договором или допсоглашением, так же как и расходы по обеспечению сотрудника необходимым оборудованием. В Трудовой кодекс (ТК) введены понятия дистанционной (удаленной) работы, временной и комбинированной дистанционной работы. Отдельно в ТК РФ введена норма, согласно которой «выполнение работы дистанционно не может быть основанием для снижения заработной платы, в том числе при внеплановом переводе сотрудника на временную удаленную работу». А прогулом здесь будет считаться отсутствие связи между работником и работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

КАК У НИХ

— США. Большинство американцев нашли плюсы в удаленной работе: такой режим позволяет не разрывать связь с семьей, поскольку строить карьеру можно из любого уголка страны.

— Франция. Более двух третей французов, переведенных на дистанционную работу, жалуются на переутомление, переработки и повышенный стресс.

— Великобритания. Подавляющее большинство англичан трудоспособного возраста готовы даже на потерю в зарплате, если им позволят работать удаленно.

— Италия. В этой стране половина крупных компаний уже заявила, что намерена перевести сотрудников на удаленную работу: это облегчает жизнь и рабочим, и работодателям.

— Индия. Лишь 15 процентов рабочих не согласны продолжать дистанционную работу после пандемии ни при каких условиях. Подавляющее же большинство отмечают, что в кругу семьи им работать легче, чем рядом с коллегами.

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