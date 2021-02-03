«Нельзя менять экран на экран»: офтальмолог посоветовал зарядку для глаз на удаленке

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Офтальмолог Игорь Григорьев рассказал, как уберечь зрение во время работы на удаленке. Об этом сообщают «Невские новости».

Риск испортить зрение значительно возрос у тех людей, которые начали выполнять свои должностные обязанности, не выходя из дома. Эту проблему эксперт связывает с тем, что они стали гораздо чаще пользоваться гаджетами.

Согласно проведенному медиками опросу, во время самоизоляции 83 процента граждан стали чаще смотреть телевизор, при этом 24 процента из них использовали его в фоновом режиме. Проводить больше времени за компьютером стали 70 процентов респондентов, а 76 процентов указали, что чаще пользуются смартфоном или планшетом.

На снижение остроты зрения пожаловался 71 процент опрошенных, на неприятные ощущения в глазах — 52 процента, на сухость — 40 процентов, на появление «мушек», черных точек — 38,5 процента.

— Для тех, кому приходится долго находиться возле монитора компьютера, распространенной проблемой является чувство сухости в глазах, удвоение предметов, покраснение и рези, — отметил Игорь Григорьев.

Он посоветовал делать перерывы каждые 40 минут. При этом нельзя менять экран на экран, нужно дать глазам отдохнуть. Для этого нужно выполнить специальную гимнастику, которая подразумевает несколько простых упражнений: частое моргание в течение 30–60 секунд; разглядывание предметов, находящихся на разной дистанции; вращение глазных яблок в разные стороны; «рисование» взглядом разных геометрических фигур.

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