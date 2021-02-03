Эпидемиолог оценила вероятность развития слепоты после коронавируса

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в мире пока зафиксирован лишь единичный случай корковой слепоты на фоне коронавируса. Это не позволяет сделать выводы, что слепота связана однозначно с инфекцией.

По словам медика, у больного мог произойти инсульт из-за гемодинамических нарушений. Также, слепота могла развиться из-за энцефалопатии, которой мужчина страдал еще до коронавируса. Заболевание могла прогрессировать на фоне гипоксии, электролитных нарушений или интоксикации, пояснила Пшеничная.

— Неврологам необходимо подробно изучить все обстоятельства возникновения этого патологического состояния у пациента, — цитирует Пшеничную РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Великобритании зафиксирован первый за всю пандемию случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при коронавирусной инфекции.

Корковая слепота — заболевание неврологической природы, при котором полностью отсутствует зрение из-за поражения затылочных долей головного мозга. Однако зрачки продолжают реагировать на свет.

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