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Выявлено новое тяжелое осложнение при коронавирусе
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Выявлено новое тяжелое осложнение при коронавирусе

Анастасия Колоскова

Здоровье

В Великобритании зафиксирован первый за всю пандемию случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при коронавирусной инфекции.

Осложнение развилось у 54-летнего пациента с COVID-19, который был госпитализирован с тяжелой пневмонией и синдромом задней обратимой энцефалопатии (PRES).

Корковая слепота — заболевание неврологической природы, при котором полностью отсутствует зрение из-за поражения затылочных долей головного мозга. Однако зрачки продолжают реагировать на свет.

Как отмечают медики, на момент госпитализации у пациента были высокая температура и одышка. Уровень насыщения кислородом составлял 82 процента. До этого он страдал от признаков заболевания в течение десяти дней.

Исследование показало у мужчины пониженный уровень лимфоцитов, при этом медики не выявили у него нарушений работы почек, электролитного баланса или профиля свертывания крови.

Позже из-за ухудшения состояния пациента подключили к аппарату ИВЛ.

На 21-й день у мужчины случился припадок. Компьютерная томография головного мозга указала на вероятность PRES. Неврологическое обследование показало наличие у пациента полной корковой слепоты, которая сопровождалась характерным синдромом Антона (состояние, когда человек отрицает потерю зрения).

По мере выздоровления он стал распознавать формы и цвета, но полностью зрение так и не вернулось.

Причиной энцефалопатии, повлекшей корковую слепоту, стал сепсис, вызванный прямым проникновением в мозг вируса SARS-CoV-2, заключают в ходе опубликованного на портале Inc.com исследования.

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