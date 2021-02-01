Выявлено новое тяжелое осложнение при коронавирусе
В Великобритании зафиксирован первый за всю пандемию случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при коронавирусной инфекции.
Осложнение развилось у 54-летнего пациента с COVID-19, который был госпитализирован с тяжелой пневмонией и синдромом задней обратимой энцефалопатии (PRES).
Корковая слепота — заболевание неврологической природы, при котором полностью отсутствует зрение из-за поражения затылочных долей головного мозга. Однако зрачки продолжают реагировать на свет.
Как отмечают медики, на момент госпитализации у пациента были высокая температура и одышка. Уровень насыщения кислородом составлял 82 процента. До этого он страдал от признаков заболевания в течение десяти дней.
Исследование показало у мужчины пониженный уровень лимфоцитов, при этом медики не выявили у него нарушений работы почек, электролитного баланса или профиля свертывания крови.
Позже из-за ухудшения состояния пациента подключили к аппарату ИВЛ.
На 21-й день у мужчины случился припадок. Компьютерная томография головного мозга указала на вероятность PRES. Неврологическое обследование показало наличие у пациента полной корковой слепоты, которая сопровождалась характерным синдромом Антона (состояние, когда человек отрицает потерю зрения).
По мере выздоровления он стал распознавать формы и цвета, но полностью зрение так и не вернулось.
Причиной энцефалопатии, повлекшей корковую слепоту, стал сепсис, вызванный прямым проникновением в мозг вируса SARS-CoV-2, заключают в ходе опубликованного на портале Inc.com исследования.
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