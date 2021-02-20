«Можно подумать, что ты воняешь»: Милонов высказался о подарках на 23 Февраля

Фото: Пресс-служба Госдумы

День защитника Отечества должен праздноваться всеми мужчинами. Об этом «Вечерней Москве» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, сомнения в необходимости праздника говорят о неком «вырождении настоящих мужчин». Какая-либо агитация в пользу отмены Дня защитника Отечества должна быть запрещена на законодательном уровне, считает парламентарий.

— Дискуссии о том, надо или не надо отмечать День защитника Отечества, меня ужасают! Все разговоры о том, что праздник не нужен, — это экстремизм и вызов традиционным устоям! День защитника Отечества — праздник не только военных. Кто-то служил, кто-то нет, но все нормальные мужики — защитники. Мы отмечаем этот день, и мы не дадим украсть у нас 23 Февраля! — пообещал Милонов.

Говоря о подарках, собеседник «ВМ» заметил, что его борода усложняет задачу женщинам, которые хотят его поздравить. Крем для бритья из «традиционного списка выпадает», так как политик не бреется.

Милонов также признался, что считает традиционные подарки на 23 Февраля, которые стали мемами, странными. Смысл праздника заключается «не в подарках, а в нашем осознании, что это за день», пояснил депутат.

— Когда все дарят крем для бритья, дезодоранты и носки, можно подумать, что ты воняешь и постоянно ходишь в драных носках. Все девушки при этом любят только гладко выбритых! — с юмором добавил Милонов.

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