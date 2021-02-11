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«Боюсь...»: Милонов посоветовал Бузовой оставить гимн России в покое
Фото: Пресс-служба Госдумы

«Боюсь...»: Милонов посоветовал Бузовой оставить гимн России в покое

Олег Сыров

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Политический деятель и депутат Государственной думы Виталий Милонов резко раскритиковал Ольгу Бузову за ее желание публично исполнить гимн России.

— Для меня эта информация совершенно неожиданная. Боюсь, если Бузова начнет исполнять гимн России или любую другую хорошую песню, то люди не смогут думать о России. Особенно это относится к тем, у кого есть музыкальный слух — они будут закрывать глаза и уши. Произойдет конфуз, кто-нибудь из злопыхателей заявит, что люди, участвующие в мероприятии, не хотят слушать гимн России, а на самом деле они не смогут слушать Бузову, — заявил политик в разговоре с «Вечерней Москвой».

Милонов порекомендовал девушке «оставаться в прежнем амплуа». Он предложил телеведущей «быть королевой «Дома-2».

По мнению парламентария, главные вокальные данные Ольги Бузовой — это «откровенные наряды и лайки в «Инстаграме». Он добавил, что гимн нашей страны Бузовой лучше оставить в покое:

— Гимн должны исполнять не те, у кого хороший объем бедер, а те, у кого хорошие вокальные данные. Торжественное пение на открытии соревнований или парада не коррелируется с количеством филлеров или ботокса у исполнителя, надо просто уметь петь, — сказал депутат.

Милонов напомнил пословицу: «Не все золото, что блестит!», и пояснил, что каждый должен делать то, что умеет.

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Виталий Милоновроссийский гимнОльга Бузова
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