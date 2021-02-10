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«Не покушаться на святое!»: педагоги по вокалу пришли в ужас от планов Бузовой спеть гимн России
Фото: youtube.com / Peopletalk TV

«Не покушаться на святое!»: педагоги по вокалу пришли в ужас от планов Бузовой спеть гимн России

Рафаэль Залян

Звезды

Певица Ольга Бузова своим исполнением гимна России опозорит себя и честь страны. Такое мнение высказала преподаватель по вокалу для артистов эстрады Нина Савицкая.

По ее словам, в главном музыкальном произведении страны есть сложные партии, которые Бузовой «не удастся вытянуть»:

— Да это даже не обговаривается. Это же ужас. Ее способностей не хватит для того, чтобы исполнить это произведение. Даже профессионалы тратят немало времени в репетиционных залах, пытаясь передать ту эмоциональность и силу, которой наполнена эта композиция. Более того, имеет значение, как гимн исполняется: есть вариант с музыкальным сопровождением и акапельное исполнение. И если с музыкой еще можно как-то заглушить ее голос, то в варианте без нее будет слышен вокал, который, мягко говоря, далек от идеала.

Собеседница «ВМ» призвала исполнительницу хита «Мало половин» заниматься своим творчеством.

— Не покушаться на святое! — добавила она.

В свою очередь продюсер и преподаватель по вокалу проекта «Голос», музыкант-виртуоз Николай Чермошенцев считает, что каждый житель России имеет право на свой вариант исполнения гимна.

— Это общенациональное музыкальное произведение, поэтому любой вариант исполнения имеет право на жизнь. Кстати, Ольга Бузова могла бы его спеть в своем неповторимом стиле. Думаю, если она поработает немного над техникой исполнения, то получится вполне интересная вариация, — добавил собеседник «ВМ».

Чермошенцев заметил, что не последнюю роль играет убедительность, с которой артист исполняет произведение:

— Даже дилетант в стихотворной форме может звучать убедительнее при исполнении гимна, чем профессиональный певец.

Специалист отметил, что с нетерпением ожидает выступления Ольги Бузовой, чтобы оценить ее вариант исполнения общенационального гимна.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками своей мечтой. По ее словам, она хочет исполнить гимн России на каком-либо мероприятии. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

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