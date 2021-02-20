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В России подтвержден первый случай инфицирования человека штаммом птичьего гриппа H5N8
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В России подтвержден первый случай инфицирования человека штаммом птичьего гриппа H5N8

Виктория Родимкина

Здоровье

Центр «Вектор» лабораторно подтвердил первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 птичьего гриппа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в субботу, 20 февраля.

По ее словам, птичий грипп выявили у семи сотрудников птицефабрики на юге России. Состояние пациентов оценивается как хорошее.

— Учеными центра «Вектор» выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, — сказала Анна Попова, напомнив, что в декабре там была зафиксирована вспышка заболевания среди поголовья птиц.

По словам главы Роспотребнадзора, еще не было зафиксировано ни одного случая передачи птичьего гриппа от человека к человеку. Пока вирус преодолел лишь межвидовой барьер.

Анна Попова также сообщила, что Россия направила данные о заражении людей птичьим гриппом во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

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РоспотребнадзоргриппАнна Попова
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