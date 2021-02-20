В России подтвержден первый случай инфицирования человека штаммом птичьего гриппа H5N8

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Центр «Вектор» лабораторно подтвердил первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 птичьего гриппа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в субботу, 20 февраля.

По ее словам, птичий грипп выявили у семи сотрудников птицефабрики на юге России. Состояние пациентов оценивается как хорошее.

— Учеными центра «Вектор» выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, — сказала Анна Попова, напомнив, что в декабре там была зафиксирована вспышка заболевания среди поголовья птиц.

По словам главы Роспотребнадзора, еще не было зафиксировано ни одного случая передачи птичьего гриппа от человека к человеку. Пока вирус преодолел лишь межвидовой барьер.

Анна Попова также сообщила, что Россия направила данные о заражении людей птичьим гриппом во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

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