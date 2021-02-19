Вирусолог из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию ситуации с COVID-19 весной

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко предположил, как может развиваться ситуация в стране с COVID-19 весной.

Он отметил, что социальная активность, которая увеличится с наступлением теплой погоды, может привести к росту количества заболевших. Это будет связано с тем, что люди станут больше контактировать и гулять.

По мнению врача, сезонный фактор не имеет значения в этой ситуации и не влияет на динамику эпидемического процесса.

— Оказалось, что в тропических странах, где все время высокая температура, никакой сезонности нет. Два ярких примера — Бразилия и Индия. Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю, — сказал Бутенко в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что несмотря на снижение заболеваемости, нельзя отказываться от строгого соблюдения санитарных правил.

Также вирусолог назвал факторы, которые помогут добиться стабильного улучшения. Это приобретение естественного иммунитета после перенесенного коронавируса и вакцинация. Когда число иммунных лиц составит 60–70 процентов, это резко ограничит заболеваемость, заключил Бутенко.

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