Анна Попова рассказала о распространении штаммов коронавируса в России

Фото: roscongress/Антон Балашов

Британский штамм коронавирусной инфекции практически не распространяется в России. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, Роспотребнадзор следит за теми, кто вернулся из какой-либо поездки, заболел и проявил какие-то симптомы заболевания.

— И пока это единичные находки, — отметила Попова.

Она добавила, что российские вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» являются эффективными против британского штамма.

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