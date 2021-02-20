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Россия в 2021 году отметит 800-летие со дня рождения Александра Невского
Фото: public domain

Россия в 2021 году отметит 800-летие со дня рождения Александра Невского

Виктория Родимкина

Общество

В 2021 году Россия отметит 800-летие со дня рождения великого князя и полководца Александра Невского.

Александр Невский — излюбленный народный герой, сыгравший исключительную роль в становлении нашего государства. Его подвиги вдохновляли десятки поколений россиян. Князь прославился как гениальный стратег, умелый дипломат и мудрый администратор.

Восемь веков назад Александр Невский смог спасти Русь от, казалось бы, неминуемой гибели. Он обладал совершенно уникальным стратегическим видением, которое позволяло ему одерживать одну победу за другой даже тогда, когда русское войско существенно уступало по численности врагу.

За свою жизнь князь не проиграл ни одной битвы. Самые знаменитые его сражения изучают на уроках в школах, а также на курсах высшего военного мастерства. К ним относятся и прославленная баталия со шведами на Неве, после которой великий князь и получил свое прозвище, и столкновение на Чудском озере. Также среди подвигов полководца погоня за войском литовского князя Миндовга.

Помимо военной доблести, полководец отличался дипломатическими победами. Его политика была направлена на то, чтобы обезопасить Русь от новых монгольских набегов. Александру Невскому удалось наладить дипломатические отношения с Ордой и спасти государство, которое было ослаблено бесконечными войнами на западном фронте.

Князь выступал как прогрессивный правитель. Он путешествовал, анализировал, вел переговоры и вводил новые бытовые правила.

Даже после гибели полководец остался символом боевой доблести. В 2008 году Александр Невский был выбран «именем России». Так, россияне признали его самым значимым деятелем в истории государства.

В преддверии Дня защитника Отечества об Александре Невском вспоминают как об образе, приносящем удачу советским солдатам в годы Великой Отечественной войны.

Ранее в Общественной палате Москвы обсуждался вопрос голосования за памятник, который должен быть размещен на Лубянской площади. Москвичи на платформе «Активный гражданин» с 25 февраля по 5 марта смогут отдать свое предпочтение Александру Невскому или Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.

Читайте также: Москвичи выберут, кому будет поставлен памятник на Лубянской площади

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