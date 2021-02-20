Газоснабжение детского психоневрологического интерната на севере Москвы улучшат

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Лосиноостровская улица, 27 Карта всех событий

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) согласовала подготовку проекта реконструкции стального газопровода на востоке города. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, обновленные газовые сети предназначены для снабжения котельной детского психоневрологического интерната, который располагается по адресу улица Лосиноостровская, дом 27.

Общая протяженность линейного объекта — 380 метров. Кроме конструкции газопровода, также запланирована подземная прокладка дополнительных сетей от места врезки до газорегуляторного пункта.

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