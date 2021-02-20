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Стало известно, сколько пар носков мужчина изнашивает за год
Фото: pixabay.com

Стало известно, сколько пар носков мужчина изнашивает за год

Елена Фролова

Общество

Одним из традиционных подарков на День защитника Отечества считаются носки. Директор носочной фабрики из Ивантеевки Валентин Рыбалкин рассказал «Радио 1», сколько пар данного предмета одежды мужчина изнашивает за год.

— В современном мире спрос на носки колоссальный. В моде «цветнина». Все хотят что-то яркое: салатовое, оранжевое, фиолетовое, с рисунками, надписями, — отметил Рыбалкин.

По его словам, около двух–трех лет назад производства начали уходить от однотонных классических носков. Эксперт добавил, что от образа жизни мужчины зависит, какое количество данного предмета гардероба он изнашивает за 12 месяцев.

— Если человек живет в режиме «дом — офис», то 30 пар носков ему вполне хватит на год, — пояснил Валентин Рыбалкин.

А вот тем, кто ведет активный образ жизни и постоянно занимается спортом, 30 пар носков может хватить всего лишь на месяц. Также эксперт сообщил, что традиционно этот предмет одежды рекомендуется выбрасывать после пяти стирок. При этом если носки не потеряли своих качеств, то можно продолжить их носить.

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