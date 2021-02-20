Психолог рассказала, почему мужчины получают 23 Февраля носки и пену для бритья

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Чаще всего женщины дарят представителям сильного пола на 23 Февраля банальные подарки, такие как носки и пена для бритья, из-за отсутствия фантазии и желания уделить время выбору презента. Об этом сообщила кандидат психологических наук Юлия Кочетова.

По словам психолога, в головах большинства дарительниц срабатывает общественный стереотип, однако подобные утилитарные предметы не принесут положительных эмоций мужчине.

Иногда женщины останавливаются на носках или средствах личной гигиены в качестве подарка, если задумываются об этом в последний момент, так как этот выбор оказывается самым простым.

— Такие вещи я бы назвала банальными и дежурными вариантами подарков на 23 Февраля. Мне кажется, они лишают мужчину ощущения праздника, не вызывают радости, поскольку все это не является чем-то особенным, все это можно приобрести в любой день. Очень важно, чтобы подарок вызывал положительные эмоции и впечатления. Тогда он запомнится как действительно что-то ценное и дорогое, — цитирует Кочетову агентство городских новостей «Москва».

Ранее астрологи рассказали, что дарить мужчинам разных знаков зодиака ко Дню защитника Отечества.

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