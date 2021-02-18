Россияне рассказали, сколько потратят на подарки к 23 февраля и 8 марта

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Большинство россиян, принявших участие в исследовании консалтинговой компании Deloitte, намерены потратить на подарки дамам к Международному женскому дню (8 марта) вдвое больше, чем на презенты мужчинам ко Дню защитника Отечества (23 февраля).

Как показал опрос, к 23 февраля большинство респондентов планируют потратить на подарки от 1001 до 2000 рублей. На 8 марта большая часть участников исследования откладывает от 2001 до 4000 рублей.

При этом у опрошенных сформировалось устойчивое понимание о том, что принято дарить на 8 марта: цветы, косметика или парфюмерия и конфеты. В то же время традиции празднования 23 февраля еще формируются, общего мнения о наиболее подходящих подарках пока нет, рассказали авторы исследования.

В целом 85 процентов россиян планируют отмечать 23 февраля, приобретут подарки всего к этому празднику 79 процентов опрошенных 8 марта намерены отпраздновать 91 процент опрошенных, а приобретут подарки 98 процентов.

Мужчины менее склонны дарить друг другу подарки по сравнению с женщинами. 67 процентов представителей сильного пола планируют сделать это 23 февраля, тогда как 97 процентов дам собираются делать презенты другим представительницам прекрасного пола 8 марта.

Почти половина (46 процентов) респондентов отметили, что их бюджет на подарки к 23 февраля или 8 марта в этом году не изменился, у 25 процентов он увеличился, а у 22 процентов сократился.

Не собираются отмечать эти два праздника на работе 54 процента опрошенных. 38 процентов намерены поздравить друг друга лично, восемь процентов сделают это удаленно, сообщает РИА Новости.

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