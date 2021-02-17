14 подарков на 23 февраля, от которых мужчина будет в восторге

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До Дня защитника Отечества осталось всего пять дней, а это значит, что прекрасной половине пора задуматься о презенте близким мужчинам. Накануне праздника «Вечерка» узнала у владелицы магазина подарков Татьяны Ольховиковой, чем можно порадовать сильный пол.

Вы можете подарить мужчине все что угодно — блокнот, кружку или шкатулку, но желательно, чтобы это был индивидуальный презент. Например, на нем может быть фраза или любая другая деталь, связанная с конкретным мужчиной. Подумайте, как можно обыграть подарок, чтобы он получился с историей и навевал приятные воспоминания.

Еще один тренд — практичные и функциональные предметы, которые вписываются в интерьер дома или рабочее место. Например, бытовая техника.

Совершенно не приветствуются уходовые наборы из масс-маркета. Если вы хотите подарить мужчине косметические средства, то их подбор должен быть индивидуален. Лучше заранее узнать, что он предпочитает. Подарки с армейской тематикой тоже потихоньку уходят в прошлое.

Что касается упаковки, то тут в моде экологичность. Многие выбирают крафтовую бумагу, кальку, бечевку. Это всегда выглядит очень стильно.

Добавьте экстрима Мужчины, любящие острые ощущения, оценят сертификат на прыжок с парашютом либо роупджампинг (прыжок на веревке с высоты. — «ВМ»), билет в картинг-клуб, где можно прокатиться на гоночной машине. Еще отличное зимнее развлечение — поездка на снегоходе.

Можно также подарить купон на полет в аэротрубе, мотодельтаплане, воздушном шаре или на поход в стрелковый клуб. В Подмосковье есть организации, которые предлагают самостоятельно полетать на планере.

Еще одна идея — сертификат на тренировку по скалолазанию или виртуальный полет на авиатренажере, где мужчина почувствует себя настоящим пилотом истребителя.

ДО 1000 РУБЛЕЙ

Финансы под защитой

Бумажные деньги уходят в прошлое, и это отличный повод отказаться от громоздких бумажников. Подарите мужчине стильный картхолдер с технологией защиты пластиковых карт от любых электромагнитных воздействий. Такая вещь легко поместится в кармане делового костюма.

Цена: 1000–1500 рублей.

Сделать похолоднее

Известно, что кубики льда разбавляют алкоголь и портят его вкусовые свойства. Если мужчина любит крепкие напитки, то подарите ему охлаждающие камни для виски. Обычно они сделаны из горной породы и не влияют на вкус и запах напитка. Идеальный вариант презента для коллеги или друга.

Цена: 500 рублей.

Как космонавт

Если вы хотите собрать для мужчины подарочный набор с чем-нибудь вкусным, то можно преподнести ему комплект космического питания. В него входят пара тюбиков блюд, которыми обычно пользуются космонавты, а также нагреватель и космоключ для выдавливания остатков. Этот прием пищи превратится в целый эксперимент.

Цена: 1000 рублей.

ДО 3000 РУБЛЕЙ

В сильные руки

Тем, кто предпочитает заниматься спортом дома, можно подарить опоры для отжиманий. Это универсальный тренажер, позволяющий прорабатывать четыре группы мышц. Для него не потребуется никаких дополнительных снарядов, креплений или приспособлений. Все, что нужно, — разместить опоры для кистей в нужную позицию. Так как при занятиях используется собственный вес тела, такие упражнения можно выполнять при любом уровне физической подготовки и в любом возрасте.

Цена: 1500–3000 рублей.

Комфорт для ног

Комфортно обустроиться на рабочем месте поможет гамак для ног. Это мини-копия всем известного приспособления для отдыха, которая крепится под столешницей. Погрузив ноги в гамак во время работы, можно снизить нагрузку на позвоночник и расслабиться. Отличный вариант подарка для мужчин, которые много времени проводят в офисе.

Цена: 2000 рублей.

Почувствуй себя сомелье

Стильный набор аксессуаров для вина включает двухуровневый штопор, вакуумный насос, который позволяет выкачать из бутылки воздух (чтобы сохранить вкус и аромат дольше), а также несколько многоразовых пробок. Такой комплект обычно упакован в элегантную коробку. Не забудьте добавить к нему бутылку хорошего вина.

Цена: 3000 рублей.

Домашний релакс

Подарите мужчине роликовый массажер для тела, шеи или плеч. Выглядит такое приспособление как накидка на батарейках. Вещь предназначена для разминающего массажа различных частей тела. Она отлично снимает напряжение, улучшает самочувствие и заряжает бодростью. Трудоголики точно оценят!

Цена: 2000–3000 рублей.

С легким паром

Универсальный подарок — банный набор, куда входят шапка, коврик, рукавицы, тапочки, полотенце и даже натуральный веник. Все это чаще всего уже упаковано в стильную коробку.

Цена: 2000–3000 рублей.

Найдется все

Если ваш мужчина периодически теряет ключи, пульт от телевизора или документы, подарите ему устройство, с помощью которого можно найти любой предмет. Достаточно нажать соответствующую кнопку на пульте, и радиосигналы устремятся на поиски пропавшей вещи в радиусе 30 метров. Потерянные ключи дадут о себе знать светозвуковыми сигналами.

Цена: 2500 рублей.

ДО 5000 РУБЛЕЙ

Четыре в одном

Удобное приспособление для дома — часы-будильник с зарядкой. Это компактное устройство, которое сочетает в себе функции часов, будильника, ночника и станции для проводной и беспроводной зарядки телефона. Мужчины, которые ценят концепцию «умного дома», наверняка обрадуются такому подарку.

Цена: 4000 рублей.

Рыбалка или поход

Мужчинам, которые предпочитают активный отдых на природе, можно подарить дорожный набор для туриста. В него входят фляжка из нержавеющий стали, складной стакан, ложка, вилка, нож-органайзер, фонарь и другие вещи, которые пригодятся в путешествии. Все это находится в стильном кожаном футляре.

Цена: 5000 рублей.

С высоты птичьего полета

Если мужчина увлекается фото- или видеосъемкой, преподнесите ему радиоуправляемый селфи-дрон. С его помощью можно делать эффектные кадры с воздуха. Такая техника проста в управлении, долго держит зарядку, и главное — это компактное устройство, которое легко можно взять на отдых или вечеринку.

Цена: 5000 рублей.

Полезные курсы

Не все любят выступать на публике, но часто этот навык необходим на работе. Подарите мужчине интенсивный курс по ораторскому мастерству, где за несколько занятий он научится эффективным техникам для красивой речи. Еще один полезный вариант обучения — курс контраварийного вождения. За пару часов инструктор научит, как действовать в опасных ситуациях на дороге. А экстремалам можно преподнести сертификат на обучение в школе дайвинга. Обычно в таких центрах используют настоящее снаряжение с возможностью погружения в бассейн или открытую воду.

Цена: 5000–7000 рублей.

Дубовый аромат

Идея для любителя крепких напитков. Подарите конструктор для настоя алкоголя. Это бочонок в разобранном виде, который уложен в подарочный тубус. Мужчина сможет собрать его и через две недели наслаждаться любимым напитком с новыми вкусовыми нотками.

Цена: 4000–5000 рублей.

Без носков

Самые популярные варианты подарка на 23 февраля — сувениры, одежда и лотерейные билеты. Такие результаты показало исследование крупного банка. В антирейтинг презентов, как и в прошлом году, вошли носки, трусы, спортинвентарь и бритва.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Паншина, эксперт по бизнес-этикету:

— Выбирать подарок мужчине, с которым вас связывают рабочие отношения, надо внимательно. Одаривая коллег, позаботьтесь, чтобы цена подарков была примерно одинаковой у всех. Выйдет унизительно, если специалист низшего звена получит дешевый блокнот, а начальник отдела на его глазах будет открывать дорогой коньяк. Для босса хорош подарок, в котором чувствуется персональный подход. Коробка с термосом, кружкой из нержавейки и спальным мешком или палаткой — отличный вариант для любителя активного отдыха.

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