Какие ароматы создадут уют дома, пока за окном метель

Фото: Игорь Генералов, Вечерняя Москва

Февральские заморозки продолжаются, отчего еще больше хочется создать дома теплую и уютную атмосферу. 16 февраля в народный праздник — День поиска запахов — ароматерапевт Елена Масалитина рассказала «Вечерке», как правильно выбирать ароматы для дома.

Запахи очень сильно влияют на людей: при вдыхании аромат попадает по обонятельным рецепторам напрямую в лимбическую систему, которая отвечает за наши эмоции. Свежий и чистый аромат способен вызвать в человеке самые удивительные воспоминания. Он может исцелить как тело, так и ум.

Некоторые ароматические масла бодрят, например, апельсин или герань, а другие, наоборот, успокаивают — бергамот и илангиланг. Помимо этого, масло может раскрепощать, тем самым налаживать общение между людьми, а также помогать интеллектуальному развитию. Поэтому при выборе аромата стоит задуматься о целях.

Ароматерапия — приятное занятие, но будьте внимательны. Целебными свойствами обладают только масла для профессиональной терапии. А в аптеках продаются лишь аналоги эфирного масла, в них, как правило, используются отдушки. Стоимость настоящего природного масла, например, цитрусовой группы, начинается от 600 рублей за 10 миллилитров.

Секрет отелей и пекарен

В мире активно работает аромамаркетинг. Представьте: вы заходите в дорогой отель или бутик, и первым вас встречает глубокий насыщенный аромат. Вы можете сначала не обратить внимания, но со временем это станет еще одной причиной вернуться в заведение. В столовых, пекарнях или ресторанах фастфуда аромамаркетинг тоже в деле — если вкусно пахнет борщом, только что испеченной слойкой или картошкой фри, вам хочется это съесть. В кофейнях, например, используют такой трюк: разогревают в печи старый хлеб с добавлением специй, чтобы по помещению разносился манящий запах выпечки. Порой для этого используют специальные ароматизаторы.

Сначала разбавь, потом нанеси

Благодаря содержанию полезных веществ эфирные масла применяются и в косметологии. Их часто можно увидеть в составе скрабов, лосьонов, бальзамов для волос. Вы можете самостоятельно добавить несколько капель масла в свое средство для ухода. Но следует помнить: в чистом виде эфирные масла применять нельзя! Они очень концентрированные и могут вызвать раздражение. Их обязательно нужно развести в базовом растительном масле. Самые популярные — масло жожоба, миндаля, ши, персиковых, виноградных или абрикосовых косточек. Неразбавленным можно наносить лишь масло чайного дерева. И только на проблемные места — для обработки угрей, фурункулов и так далее.

Сладких снов

Ароматы розы, лаванды и ванили подойдут для вашей спальни. Они помогают снять усталость и настроиться на отдых. Можно у изголовья кровати повесить мешочки с сушеной лавандой.

Цена: от 215 рублей. А еще этот аромат нередко используют производители матрасов премиум-класса.

Никакой боли

Избавиться от боли помогут ароматы мяты, лаванды или бессмертника. Дополнительный общеукрепляющий эффект дают эфирные масла бергамота, майорана. Базовое масло можно спокойно наносить прямо на кожу или волосы. А перед использованием его лучше подогреть

Волшебная лампа

В ароматерапии часто используют лампы в виде чаши, где вода с каплями эфирного масла подогревается на пламени свечи. В современных лампах это происходит без воды при помощи ультразвука или от компьютера. Цена: от 149 рублей В автомобилях обычно используют ароматизаторы на основе эссенций: запах распространяется через отверстия или фитили. В домашних условиях такие эссенции также применяют. Но лучше использовать легкие ароматы. Цена: от 399 рублей

Интерьерный знаток

Запах должен сочетаться с интерьером помещения: классическим подойдут аромат мускуса и кожи, нежным и светлым — тубероза, жасмин, орхидея, белый чай и цитрусовые, а для скандинавского стиля выбирайте хлопок, лен, вербену и лемонграсс Пенные процедуры Эфирные масла можно добавлять и в ванну, достаточно от 8 до 10 капель. Желательно такие процедуры делать не дольше 20 минут.

Так ваше тело будет источать приятный аромат от пяток до самой головы. Ну а если вы просто хотите расслабиться после работы, отмокая в воде, можно зажечь аромапалочки или пирамидки и наслаждаться вечером.

Путь к спокойствию

Сухие или прессованные ароматы — палочки, спирали, конусы — обычно используют для занятий йогой, медитации и аюрведических ритуалов. Эти благовония зажигают, наполняя воздух специфическими, иногда резкими запахами.

Цена: от 200 рублей

Интерьерные духи

Они все больше набирают популярность, заменяя аэрозольные баллончики с едким запахом. Интерьерные духи распыляют в воздух или наносят на текстиль и мягкую мебель. Плюс их в том, что запах вы чувствуете не постоянно, а только тогда, когда сами захотите. Многие производители создают ароматы по мотивам популярных духов, чтобы запах дома гармонировал с любимым ароматом владельца. Стоит обратить внимание на сложные парфюмерные композиции с несколькими нотками в составе — такой запах будет поднимать настроение, настраивать на рабочий лад. Цена: от 262 рублей

На стадии ремонта

При вторичной покупке квартиры бывает проблема с нежелательными ароматами. Для ее решения можно установить кондиционер или увлажнитель воздуха, в котором есть встроенные емкости для распространения запахов. Эфирные масла улучшают настроение и помогают раскрепоститься

Цветочный антидепрессант

Такой красивый цветок, как жасмин, способен не только радовать глаз, но и вызывать чувство эйфории. Его запах может одновременно и тонизировать, и расслаблять. Его аромат можно распылить по комнате или осторожно нанести пару капель на нетканые детали мебели.

Поймай сквозняк

Аромадиффузоры отлично подойдут для дома и квартиры. Аксессуар представляет собой изящную стеклянную емкость с жидкостью, куда вставляются бамбуковые палочки. Желательно размещать их на сквозняке. Лучше выбирать легкие ненавязчивые фруктовые, цветочные ароматы — ориентируйтесь на свой вкус. Но откажитесь от лаванды — это тяжелый запах. Цена: от 255 рублей.

Принимай гостей

Друзья и знакомые захотят чаще приходить к вам в гости, стоит только подарить дому ароматы сирени, розы или благородных цветов. Для этого достаточно нанести две-три капли аромамасел на деревянные, пластиковые и металлические детали мебели. Эти запахи вызывают чувство комфорта и гостеприимства.

Выбираю эвкалипт

Стимулируют кровообращение и подтягивают кожу, разглаживают морщины мускатный орех, сосна, тимьян, шалфей, а охлаждающим действием обладают ладан, лаванда, мята, эвкалипт.

Стоп, бактерии

Если хотите попробовать антибактериальные и противовоспалительные масла, остановитесь на шалфее, чабреце, бергамоте, лимонном дереве, кипарисе, эвкалипте или пихте и чайном дереве. Еще для этих целей можно приобрести тысячелистник.

Имбирь для инициативы

Запах имбиря очень популярен во всем мире. Он помогает в творческой работе, а некоторых даже способен наделять инициативой. Если рядом с рабочим местом нарезать свежий имбирь, его пряный аромат поможет избавиться от страха, агрессии и апатии.

Настройся на серьезный лад

Если вы работаете дома, запах пирогов и успокаивающих трав может сбивать с толку. Поэтому на стол лучше поставить ароматические палочки с ароматом сандала или древесины и периодически их поджигать. Цена: от 50 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Галина Колосова, автор курса по ароматерапии:

— Запахи могут повлиять не только на настроение, но и на здоровье. Повышают иммунитет ароматы пихты, сосны, чайного дерева — в целом более 70 процентов масел имеют такой эффект. Лучше их использовать в диффузоре. Так вы получите максимум пользы от распыления. Аромасвечи для этих целей не подходят: масла теряют свои свойства под воздействием тепла.

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