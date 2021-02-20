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Москвичей предупредили о самой холодной ночи в этом году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москвичей предупредили о самой холодной ночи в этом году

Кирилл Николаев

Город

Ночь на 23 февраля может стать самой холодной в столице в 2020 году. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она подчеркнула, что похоладание в Москве наступит в воскресенье, 21 февраля. Минимальная температура воздуха в Москве будет минус 15 — минус 17, а по Московской области — до минус 20.

По ее словам, в ночь на 23 февраля ожидается до минус 27 градусов. Атмосферное давление в День защитника Отечества будет на 20 единиц выше нормы. Существенных осадков не ожидается, сообщает РИА Новости.

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