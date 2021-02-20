Москвичей предупредили о самой холодной ночи в этом году
Ночь на 23 февраля может стать самой холодной в столице в 2020 году. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она подчеркнула, что похоладание в Москве наступит в воскресенье, 21 февраля. Минимальная температура воздуха в Москве будет минус 15 — минус 17, а по Московской области — до минус 20.
По ее словам, в ночь на 23 февраля ожидается до минус 27 градусов. Атмосферное давление в День защитника Отечества будет на 20 единиц выше нормы. Существенных осадков не ожидается, сообщает РИА Новости.
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