Москвичей предупредили о самой холодной ночи в этом году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ночь на 23 февраля может стать самой холодной в столице в 2020 году. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она подчеркнула, что похоладание в Москве наступит в воскресенье, 21 февраля. Минимальная температура воздуха в Москве будет минус 15 — минус 17, а по Московской области — до минус 20.

По ее словам, в ночь на 23 февраля ожидается до минус 27 градусов. Атмосферное давление в День защитника Отечества будет на 20 единиц выше нормы. Существенных осадков не ожидается, сообщает РИА Новости.

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