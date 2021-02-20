Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Уфолог рассказал, что общего у жителей России и инопланетян
Кадр из фильма «Инопланетянин»

Уфолог рассказал, что общего у жителей России и инопланетян

Алена Фролова

Наука

Между жителями России и представителями инопланетного разума существует много различий, в том числе энергетика. Об этом директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров заявил в беседе с NEWS.ru.

Эксперт добавил, что можно отследить и общие черты у россиян и инопланетян. Среди таковых уфолог обозначил понятия этики и совести.

— Население Земли в целом представлено людьми, обладающими не только расовыми отличиями. У нас разные менталитеты и духовные ценности. Но я могу утверждать, что россияне по своему духовному основанию в чем-то главном, центральном, что ценится в космосе, превыше всего — гораздо ближе к инопланетянам, чем все остальные, — подчеркнул Валерий Уваров.

По его словам, именно для жителей нашей страны понятие «совесть» не является пустым словом. Это особенно видно в современном мире, когда проявляется агрессивная политика с повсеместной подменой ценностей.

— Россияне, несмотря на многие трудности, от своих ценностей не отказываются. Для нас они остаются чем-то главным. И в этом смысле пришельцы на нас очень внутренне похожи, так как понятия этики и совести для них первостепенны, — заключил уфолог.

При этом он отметил, что происходящая на Западе подмена основных духовных ценностей значительно отличает заграничных жителей от представителей инопланетного разума.

Читайте также: Уфолог объяснил, почему взорвался Челябинский метеорит

россиянеинопланетянеуфолог
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте