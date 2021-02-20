Уфолог рассказал, что общего у жителей России и инопланетян

Кадр из фильма «Инопланетянин»

Между жителями России и представителями инопланетного разума существует много различий, в том числе энергетика. Об этом директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров заявил в беседе с NEWS.ru.

Эксперт добавил, что можно отследить и общие черты у россиян и инопланетян. Среди таковых уфолог обозначил понятия этики и совести.

— Население Земли в целом представлено людьми, обладающими не только расовыми отличиями. У нас разные менталитеты и духовные ценности. Но я могу утверждать, что россияне по своему духовному основанию в чем-то главном, центральном, что ценится в космосе, превыше всего — гораздо ближе к инопланетянам, чем все остальные, — подчеркнул Валерий Уваров.

По его словам, именно для жителей нашей страны понятие «совесть» не является пустым словом. Это особенно видно в современном мире, когда проявляется агрессивная политика с повсеместной подменой ценностей.

— Россияне, несмотря на многие трудности, от своих ценностей не отказываются. Для нас они остаются чем-то главным. И в этом смысле пришельцы на нас очень внутренне похожи, так как понятия этики и совести для них первостепенны, — заключил уфолог.

При этом он отметил, что происходящая на Западе подмена основных духовных ценностей значительно отличает заграничных жителей от представителей инопланетного разума.

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