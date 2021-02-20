Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптики рассказали, когда в Москву придет оттепель
Фото: Пелагия Замятина/ Вечерняя Москва

Синоптики рассказали, когда в Москву придет оттепель

Кирилл Николаев

Город

Оттепель с температурой до нуля градусов придет в столицу 26 февраля. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, оттепель в Москве продержится всего несколько дней. В пятницу, 26 февраля, температура воздуха в дневные часы может повыситься до нулевой отметки, а в центре города – до слабоположительных значений. Однако в начале марта cнова похолодает.

— Не исключено, что даже в первой пятидневке месяца в ночные часы будет порядка минус 15 – минус 20 градусов, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Ранее стало известно, что ночь на 23 февраля может стать самой холодной в столице в 2020 году.

Читайте также: Москвичам пообещали один из самых морозных дней с начала зимы

Москвазимаоттепель
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте