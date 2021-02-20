Синоптики рассказали, когда в Москву придет оттепель

Фото: Пелагия Замятина/ Вечерняя Москва

Оттепель с температурой до нуля градусов придет в столицу 26 февраля. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, оттепель в Москве продержится всего несколько дней. В пятницу, 26 февраля, температура воздуха в дневные часы может повыситься до нулевой отметки, а в центре города – до слабоположительных значений. Однако в начале марта cнова похолодает.

— Не исключено, что даже в первой пятидневке месяца в ночные часы будет порядка минус 15 – минус 20 градусов, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Ранее стало известно, что ночь на 23 февраля может стать самой холодной в столице в 2020 году.

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