Столичная полиция задержала мужчин, расплачивающихся поддельными купюрами

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В Москве задержали двоих мужчин, которых подозревают в попытке сбыта поддельных купюр. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО.

В правоохранительные органы обратился сотрудник столичного торгового комплекса. По его словам, он продал товар двум неизвестным мужчинам. Они расплатились за покупку, но у заявителя появились сомнения в подлинности денег.

Полиция юго-востока Москвы провела проверку и задержала 19-летнего и 23-летнего мужчину. У задержанных изъяли 50 тысяч рублей купюрами по пять тысяч рублей. Специалисты провели экспертизу и выяснили, что деньги были поддельными.

В настоящее время подозреваемых заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт поддельных купюр.

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