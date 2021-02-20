Народный календарь. Что сделать 21 февраля, чтобы весь следующий год был удачным

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В воскресенье, 21 февраля, Православная церковь чтить память Захария — одного из двенадцати малых пророков. В народе он получил прозвище Захарий Серповидец, так же его знают и в церковной традиции.

По легенде, святой получил свое прозвище после того, как увидел во время одного из пророческих откровений летающий по воздуху свиток, который напоминал по форме огромный серп.

В этот день следует привести в порядок серпы, а горожанам рекомендуется наточить ножи. Это позволит сделать весь последующий год богатым и удачным.

Также 21 февраля нельзя пломбировать зубы и проводить хирургические операции. В народе день считали несчастливым, а рыбаки говорили, что с 21 февраля перестает клевать рыба.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что сделать 21 февраля, чтобы весь следующий год был удачным

Приметы погоды 21 февраля обещают ветреную весну и лето, если в этот день случается гром. Если собака валяется в снегу — это к теплу. А иней на деревьях говорил о том, что в этом году удастся собрать много меда.

В воскресенье отмечают Международный день родного языка. Праздник был провозглашен в 1999 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО и отмечается ежегодно с 2000 года.

Также 21 февраля отмечают Всемирный день экскурсовода, наиболее широко он празднуется в крупных туристических центрах планеты.

Кроме того, в этот день в 1784 году крепость и порт в Крыму получили название Севастополь. При этом датой основания Севастополя считается 14 июня 1783 года, когда были заложены первые каменные постройки будущего города.

В этот день родились народная артистка России Вера Алентова, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, американский писатель Чак Паланик и французский модельер Юбер Живанши.

Именины отмечают Захар, Макар, Федор, Петр, Степан, Александр и Сергей.

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