Дмитрий Песков заявил об ухудшении экономической ситуации на Украине

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Социально-экономическая ситуация на Украине ухудшается из-за репрессивных тенденций в стране. Об этом в субботу, 20 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Конечно, мы сожалеем, что на фоне этих реакционных и репрессивных действий ухудшается экономическая ситуация стремительно на Украине. Показатели оставляют желать лучшего, много проблем у населения с ростом цен на ЖКХ — с резким лавинообразным ростом, — рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что речь идет о соседней к России стране, а значит, ухудшение экономики на Украине является предметом серьезной обеспокоенности для властей РФ, пишет РИА Новости.

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