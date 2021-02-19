Лавров описал отношения с Евросоюзом как «разорванные в клочья» связи

Сергей Лавров отметил, что ему трудно говорить о возможном развитии событий в отношениях с ЕС / Фото: МИД РФ

Европейский союз (ЕС) воспринимает Россию как чужака, и готовность Кремля к возможному разрыву отношений с ЕС связана с тем, что этих связей «уже не осталось». Об этом сказал в пятницу, 19 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил о высказывании главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в мае 2019 года, который заявил, что Россия представляет угрозу и является старым врагом.

— Когда я давал интервью Владимиру Соловьеву, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Барак Обама — правда, про российскую экономику — отношения разорваны в клочья, — сказал Лавров в интервью РБК.

Также глава российского МИД указал на снижение товарооборота с ЕС с 417 миллиардов долларов в 2013 году до около 280 миллиардов в 2019 году из-за введенных против России санкций.

При этом Лавров отметил, что ему трудно говорить о возможном развитии событий в отношениях с ЕС, если бы не случился кризис на Украине.

Читайте также: Лавров назвал условия снятия санкций США с «Северного потока — 2» унизительными