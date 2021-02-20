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Песков заявил, что Россия вынуждена реагировать на агрессию НАТО
Фото: Администрация президента РФ

Песков заявил, что Россия вынуждена реагировать на агрессию НАТО

Никита Абрамов

Внешняя политика

Россия вынуждена отвечать на агрессивные действия НАТО из-за того, что они считают страну противником. Об этом заявил в субботу, 20 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— НАТО считает Россию противником. НАТО постоянно двигает свою военную инфраструктуру и наращивает эту военную инфраструктуру в непосредственной близости к нашим границам, — рассказал Песков.

По словам пресс-секретаря, именно поэтому Россия вынуждена активизировать действия по защите от агрессии НАТО, пишет РИА Новости.

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