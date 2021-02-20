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Глава Пентагона пообещал Украине помочь бороться с «российской агрессией»
Ллойд Остин подчеркнул, что США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины / Фото: centcom.mil

Глава Пентагона пообещал Украине помочь бороться с «российской агрессией»

Юлия Курганова

Внешняя политика

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану помочь бороться с «российской агрессией». Об этом сообщил Пентагон в пятницу, 19 февраля.

— Министр Остин подчеркнул, что США продолжают твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии, — сказано в сообщении.

Также глава Пентагона указал Тарану на необходимость реформ в оборонном секторе. Министр обороны Украины поблагодарил Остина за поддержку и подчеркнул приверженность трансформации оборонного сектора страны стандартам НАТО, сообщает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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