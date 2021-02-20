Врач рассказала о пользе редких витаминов

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Чаще всего для поддержания здоровья организма человек употребляет витамины В и С. Однако существуют менее известные полезные вещества, которые тоже необходимы. Педиатр Видновской детской поликлиники Мария Дорофеева рассказала «Радио 1», какими функциями они обладают, а также что свидетельствует об их нехватке.

— Совершенно необходимый «ингредиент», про который многие забывают, это витамин К. Он принимает участие в свертываемости крови, и его дефицит может вызывать частые кровотечения, — отметила Мария Дорофеева.

По ее словам, витамин К также благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и обменные процессы. Бывают случаи, когда он оказывает противомикробное действие. Вместе с тем он способствует выработке протромбина, оказывает общеукрепляющее действие и помогает витамину D задерживать кальций в костях, а не выводить его почками. Содержится этот редкий «помощник» в овощах и зелени, например, капусте, брокколи, петрушке, укропе, кинзе.

Дефицит данного витамина проявляется в клинических симптомах. Как пояснила эксперт, бывают нарушения свертываемости без каких-либо наследственных предпосылок. В таких случаях врачи назначают витамин К.

Еще одним малоизвестным «другом» человеческого здоровья является витамин РР, или никотиновая кислота. Чаще всего его не хватает взрослым.

— Этот витамин участвует в обменных процессах, в регулировании нервной системы, в заживлении ран, — рассказала Мария Дорофеева.

По ее словам, дефицит никотиновой кислоты может спровоцировать нервное перенапряжение, стресс.

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