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Космонавт рассказал, когда из России будет видно МКС невооруженным взглядом
Фото: Youtube / Роскосмос тв

Космонавт рассказал, когда из России будет видно МКС невооруженным взглядом

Никита Абрамов

Общество

Ближайшие полтора месяца россияне смогут увидеть Международную космическую станцию (МКС) невооруженным взглядом. Об этом рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

— Наступает очередная пора видимых пролетов Международной космической станции! И предстоящий сезон довольно длительный — 1,5 месяца вы можете «ловить» нас, — написал Куд-Сверчков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Первый пролет над Землей, когда станцию можно будет увидеть невооруженным взглядом, МКС совершит 21 февраля в 6:49 мск.

Космонавт уточнил, что МКС будет видна с большей части России и ближнего зарубежья.

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