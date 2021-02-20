Космонавт рассказал, когда из России будет видно МКС невооруженным взглядом

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Ближайшие полтора месяца россияне смогут увидеть Международную космическую станцию (МКС) невооруженным взглядом. Об этом рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

— Наступает очередная пора видимых пролетов Международной космической станции! И предстоящий сезон довольно длительный — 1,5 месяца вы можете «ловить» нас, — написал Куд-Сверчков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Первый пролет над Землей, когда станцию можно будет увидеть невооруженным взглядом, МКС совершит 21 февраля в 6:49 мск.

Космонавт уточнил, что МКС будет видна с большей части России и ближнего зарубежья.

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