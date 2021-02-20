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Прокуратура организовала проверку после отравления троих детей в Раменском
Фото: «Вечерняя Москва»

Прокуратура организовала проверку после отравления троих детей в Раменском

Кирилл Николаев

Происшествия

Прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления троих детей в Раменском городском округе. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили на сайте прокуратуры Подмосковья.

По предварительным данным, 20 февраля троих школьников доставили в больницу из образовательного учреждения с признаками отравления.

Прокуратура установит причины и все обстоятельства случившегося, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.

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отравлениеМосковская областьПрокуратура
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