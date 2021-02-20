Политолог выразил уверенность в продолжении диалога между Украиной и Россией

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Власти Украины продолжат вести диалог с Россией в непубличной обстановке и без помощи оппозиционеров. Такое мнение высказал политолог Руслан Бизяев, сообщает New Inform.

По его словам, в будущем страны будут поддерживать контакт, но по каким вопросам, пока трудно определить.

— Я думаю, что непубличный диалог продолжаться, конечно, будет, вопрос — о чем. Политика — это всегда дипломатия, которая не во всем допускает публичность. Повестка дня мне пока непонятна, — объяснил Руслан Бизяев.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел ограничительные меры в отношении украинского политического деятеля Виктора Медведчука и его супруги.

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