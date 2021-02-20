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Депутат Госдумы назвал правильной инициативу о расширении «Семейной ипотеки»
Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы назвал правильной инициативу о расширении «Семейной ипотеки»

Елена Фролова

Экономика

Инициативу Минфина России о расширении льготной программы «Семейная ипотека» прокомментировал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин. Об этом сообщило RT.

— У нас есть многодетные семьи, которым как раз выделяются земельные участки, и там возникает большая проблема с тем, что люди, в последующем получая даже участок и коммуникации к нему, не могут построить жилой дом, потому что такой целевой программы вообще не было, — отметил парламентарий.

В целом он назвал инициативу правильной. По его мнению, нужно поддерживать индивидуальное жилищное строительство. Особенно это поможет тем гражданам, которые не хотят жить в квартирах. Кроме того, по словам Никиты Березина, введенная ранее льготная ипотека показала, насколько хорошо власти поддержали строительную отрасль.

Читайте также: Минфин предложил давать на покупку домов семейную ипотеку под шесть процентов

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