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Минфин предложил давать на покупку домов семейную ипотеку под шесть процентов
Фото: Moscow Live

Минфин предложил давать на покупку домов семейную ипотеку под шесть процентов

Виктория Родимкина

Недвижимость

Министерство финансов РФ предлагает распространить на строительство частных домов льготную программу «Семейная ипотека» под шесть процентов годовых. Об этом сообщает пресс-служба министерства в субботу, 20 февраля.

В проекте речь идет о кредитах, которые предоставляются на покупку земельного участка под строительство жилых домов или строительство дома на имеющемся участке.

— Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия, — сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Он отметил, что снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство даст новый импульс этому направлению. За срок реализации программы было выдано более 129 тысяч кредитов. Всего в качестве кредитов было предоставлено 344,3 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее в правительстве РФ не исключили вероятность продления программы льготной ипотеки после 2024 года.

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