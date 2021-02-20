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Руководителей ТГК-2 и «Архоблэнерго» задержали в Москве и Архангельске
Фото: pixabay.com

Руководителей ТГК-2 и «Архоблэнерго» задержали в Москве и Архангельске

Кирилл Николаев

Происшествия

Руководители Территориальной генерирующей компании № 2 (ТГК-2) и энергетической компании «Архоблэнерго», которые создали угрозу энергетической безопасности Архангельской области, задержаны в Москве и Архангельске. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год подозреваемые злоупотребляли должностными полномочиями. За счет дестабилизации работы «Архоблэнерго» была создана угроза энергетической безопасности Архангельской области. Организации причинен ущерб в размере не менее 350 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Выясняются все обстоятельства случившегося. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

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