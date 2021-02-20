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Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за снега на дорогах
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за снега на дорогах

Анастасия Волоснова

Город

Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей в ближайшие 2,5 часа из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале в субботу, 20 февраля.

Из-за снега на столичных дорогах есть затруднения в движении. В связи с этим в ведомстве советовали не ездить на личном автомобиле по Москве после 19:30. Для передвижения по городу стоит воспользоваться общественным транспортом, отметили в пресс-службе.

Кроме того, Дептранс призвал москвичей быть внимательнее на дорогах. Автомобилистам необходимо держать дистанцию между машинами, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться от пути.

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