Вице-президент АТОР рассказал о перспективах российского туризма

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Туристический сектор России в 2021 году продолжит программу восстановления от последствий пандемии коронавируса. Согласно ожиданиям, поддержку отрасли окажет высокий спрос на внутренние направления. Об этом RT сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, к началу следующего года внутренний туризм может практически полностью вернуться к докризисному состоянию. Эксперт также добавил, что сейчас россияне уже не боятся путешествовать за рубеж, а в этом году Россия будет возобновлять авиасообщение со многими странами.

— Туристическая отрасль переживала трудные времена. Несмотря на усилия правительства по восстановлению сферы, в прошлом году в России фактически был остановлен въездной туризм, а большинство направлений заграничных маршрутов для россиян были закрыты, — напомнил Дмитрий Горин.

При этом запуск внутреннего туризма прошлым летом позволил предложить путешественникам безопасные маршруты. По словам эксперта, это дало возможность туристической отрасли остаться на плаву. А уже к концу 2020 года Россия оказалась среди лидеров по темпам восстановления внутреннего туризма.

— Мы прогнозируем рост популярности российских направлений. Уже сейчас сегмент раннего бронирования на летний сезон по России демонстрирует рост на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, — добавил Дмитрий Горин.

Он также подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом у жителей России появилась возможность планировать поездки.

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