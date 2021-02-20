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Спрос на перелеты по трем внутренним направлениям в России вырос на 60 процентов
Фото: moscow-live.ru

Спрос на перелеты по трем внутренним направлениям в России вырос на 60 процентов

Елена Фролова

Общество

Увеличение числа забронированных авиабилетов на внутренних направлениях и постепенное восстановление рынка авиаперелетов России регистрируют аналитики. На некоторых маршрутах рост спроса превысил 60 процентов по сравнению с данными за 2019 год. Об этом сообщали «Вести Подмосковья» со ссылкой на сервис поездок и путешествий Tutu.ru.

Так, на первый квартал 2021 года больше всего поездок запланировано из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь. Помимо того, в десятку самых востребованных направлений входят Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Махачкала. Уточняется, что прирост спроса на авиаперелеты в Краснодар составил почти десять процентов, а по остальным направлениям он увеличился на треть и более.

Рекордсменами стали направления: Москва — Калининград, Москва — Симферополь и Москва — Екатеринбург. Спрос на перелеты в эти города увеличился более чем на 60 процентов.

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КалининградЕкатеринбургперелеты
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