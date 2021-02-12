«Аэрофлот» возобновил продажу субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажи субсидируемых билетов из Дальнего Востока в Москву и обратно. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщается на сайте компании.

«Аэрофлот» открыл продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальнего Востока. Стоимость билета составляет 10 200 рублей в одну сторону.

Отмечается, что тарифы действуют на рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» в экономклассе из Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Магадана, Петропавловска-Камчатского в Москву и обратно.

Билеты по субсидируемым тарифам можно забронировать на сайте авиакомпании, в офисах продаж и уполномоченных агентствах.

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