«Некоторые знаки почувствуют заряд сил»: астролог рассказал о прогнозе на грядущую неделю

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Предстоящая неделя будет благоприятствовать всему новому, некоторые знаки зодиака почувствуют небывалый заряд сил. Об этом сообщил астролог Сергей Седашев.

Овен

Неделя окажется благоприятной, поддержку окажет Меркурий, который выйдет из ретроградного движения. Планета наделит Овнов сообразительностью, способностью к диалогу с окружающими, готовностью увидеть выгоду и реализовать ее. Появится оптимизм, вера в себя и поддержка со стороны окружающих.

Телец

Неделя будет напряженной. Завышенные ожидания, неспособность рассчитать силы, излишние взятые на себя обязательства приведут к путанице. Звезды советуют не принимать важных решений, иначе можно допустить ошибки.

Близнецы

Неделя окажется весьма позитивной. Быстрота ума, вера в себя и будущее помогут разглядеть положительные возможности и быстро воспользоваться ими. Неделя идеальна для умственной работы, изучения новой информации и переговоров. В данных сферах Близнецов ждут выгодные обстоятельства.

Рак

Неделя будет относительно спокойной. Иногда будет сложно найти общий язык с окружающими. В первой половине недели Раки почувствуют особую эмоциональную глубину и чувствительность, скорее положительного свойства.

Лев

Неделя будет напряженной. Представителям знака будет трудно найти общий язык с окружающими. На этой почве могут возникать досадные ошибки и конфликты с людьми.

Дева

Неделя будет нейтральной. Можно смело завершать начатые ранее дела, особых проблем не предвидится. Первая половина недели может принести особую эмоциональную глубину и удовлетворенность.

Весы

Весов ждет очень много приятных событий. Знакомства, контакты, общение — все будет наполнено взаимным уважением и благоприятными возможностями. Звезды рекомендуют больше общаться с окружающими и заводить знакомства с новыми людьми. Это поможет в дальнейшем.

Скорпион

Неделя выдастся непростой. Возможны конфликты с окружающими, чаще всего связанные с придирками к словам, взаимным непониманием и ошибками при переговорах. Звезды рекомендуют не раздражаться по этому поводу и не принимать все обиды близко к сердцу.

Стрелец

Неделя будет благоприятной. Продолжается период, когда следует максимально транслировать свои идеи, общаться с окружающими, вести переговоры и активно обсуждать интересующие задачи. В этот период лучше заручиться поддержкой влиятельных лиц или вышестоящих организаций.

Козерог

Звезды рекомендуют немного сбавить темп, погрузиться в себя и прислушаться к своему внутреннему состоянию. Возможно, вы поймете, чего хотите на самом деле. А возможно, вам нужно будет взять паузу.

Водолей

Продолжается хороший период, связанный с умственной работой, трансляцией своих идей, обменом информацией с окружающими. Чем больше новых знакомств появится в этот период, тем больше плодов можно ожидать в дальнейшем.

Рыбы

Неделя будет положительной. Рыбы почувствуют всплески спонтанной активности, которые помогут проявить себя. В первой половине недели будут ощущаться умиротворение и эмоциональная глубина, которые помогут лучше понять себя, передает Пятый канал.

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