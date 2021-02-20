Российские биатлонисты завоевали бронзовые медали в эстафете на ЧМ

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Российские биатлонисты завоевали третье место в эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Первое место заняла команда Норвегии. Сборная Швеции финишировала второй. В составе сборной России бежали Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они замкнули призовую тройку.

Таким образом, российская команда завоевала первые награды на чемпионате мира. В воскресенье, 21 февраля, в Поклюке пройдут два масс-старта.

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