Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российские биатлонисты завоевали бронзовые медали в эстафете на ЧМ
Фото: instagram.com/m_eliseev93

Российские биатлонисты завоевали бронзовые медали в эстафете на ЧМ

Кирилл Николаев

Спорт

Российские биатлонисты завоевали третье место в эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Первое место заняла команда Норвегии. Сборная Швеции финишировала второй. В составе сборной России бежали Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они замкнули призовую тройку.

Таким образом, российская команда завоевала первые награды на чемпионате мира. В воскресенье, 21 февраля, в Поклюке пройдут два масс-старта.

Читайте также: Около 200 прыгунов поучаствуют в фестивале прыжков с шестом в Москве 21 февраля

Спортбиатлонсборная России
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте