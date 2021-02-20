Онколог назвал симптомы рака ротовой полости

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Врач онколог Михаил Мяснянкин рассказал, какие три главных симптома могут говорить о наличии рака в ротовой полости у человека.

— Если пациент отмечает онемение в области верхней или нижней губы, покалывание в области неба, а также появление определенных болевых ощущений, то, в первую очередь, нужно обратиться к специалисту. Эти симптомы могут говорить о далеко зашедшей стадии — прорастании опухолевого процесса в нервы и сосудистые пучки, — уточнил Мяснянкин.

Он уточнил, что различные язвы и ранки во рту, налет на щеках и языке, а также смену окраски слизистой не стоит игнорировать. Все эти симптомы говорят о сбое в работе организма и только врач может поставить точный диагноз.

— Злокачественные новообразования ротовой полости нередкая онкопатология. К факторам риска относят: употребление спиртных напитков, курение жевательной смеси, — добавил врач.

Одной из причин возникновения рака во рту может стать регулярное травмирование языка или щеки об металлоконструкцию протеза. Если протезы мешают, их нужно незамедлительно удалить, передает «Пятый канал».

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